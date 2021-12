Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé au coeur d’une surprenante opération cet hiver ?

Publié le 16 décembre 2021 à 21h00 par Th.B.

Le FC Barcelone en pincerait pour Pierre-Emerick Aubameyang et peinerait à trouver un accord avec Ousmane Dembélé au niveau d’une prolongation de contrat. Un échange serait plus qu’une simple hypothèse à en croire les bruits de couloir en Angleterre !

Les semaines passent et le feuilleton Ousmane Dembélé ne semble pas se rapprocher de son dénouement. Ou du moins, d’une fin heureuse pour le FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Barça , Dembélé resterait muet face à la proposition de prolongation de contrat transmise par l’administration présidée par Joan Laporta. Pour autant, le FC Barcelone afficherait sa confiance sur ce dossier comme cela a été le cas lors de la cérémonie du Golden Boy à Turin lundi soir. Et au cas où l’opération Dembélé ne se décantait pas comme espéré, le FC Barcelone pourrait bien bénéficier d’un échappatoire cet hiver grâce… à Pierre-Emerick Aubameyang !

Un échange Aubameyang - Dembélé ?