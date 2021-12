Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : David Alaba dit tout sur sa signature !

Publié le 16 décembre 2021 à 20h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, David Alaba a quitté le Bayern librement et gratuitement pour rejoindre le Real Madrid. Interrogé ce jeudi, l'international autrichien a justifié son choix.

Après 13 saisons de bons et loyaux services au Bayern, David Alaba a décidé de se lancer un tout nouveau défi. En fin de contrat le 30 juin, l'international autrichien a fait ses valises et s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, préférant un changement de cap à une prolongation avec l'écurie munichoise. Lors d'un entretien accordé à QG , David Alaba a dévoilé les raisons de son départ du Bayern vers le Real Madrid.

«Le Real Madrid est le plus grand club du monde»