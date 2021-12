Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit un gros avertissement pour un international français !

Publié le 17 décembre 2021 à 0h30 par Th.B.

Certes, le Real Madrid semblerait avoir des vues sur Aurélien Tchouaméni, au même titre que plusieurs grands clubs européens. Cependant, le directeur sportif de l’AS Monaco a tenu à calmer les ardeurs des courtisans de l’international français de 22 ans.

Dans le cadre du prochain mercato estival, Aurélien Tchouaméni serait susceptible d’être au centre d’une belle bataille entre plusieurs cadors européens. En effet, que ce soit du côté de Chelsea, de Manchester United, de la Juventus ou encore du Real Madrid, le milieu de terrain de l’AS Monaco qui est sous contrat jusqu’en juin 2024, ferait tourner bien des têtes. Pour ce qui est du Real Madrid, son nom est régulièrement associé au club merengue alors que l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti aurait également des vues sur le potentiel futur agent libre Paul Pogba. Néanmoins, le Real Madrid devrait inéluctablement mettre la main à la poche pour parvenir à mettre la main sur Tchouaméni…

« Disons que Tchouaméni est aussi cher que le Grand Casino »