Mercato - PSG : Entre Mbappé et Haaland, Ancelotti aurait déjà tranché !

Publié le 13 décembre 2021 à 13h15 par Th.B.

Alors que Carlo Ancelotti aurait déjà communiqué en interne sur l’arrivée de Kylian Mbappé, l’entraîneur du Real Madrid ne prévoirait pas d’aligner l’attaquant du PSG et Erling Braut Haaland sur le front de l’attaque merengue.

Entraîneur du Real Madrid depuis le départ de Zinedine Zidane en fin de saison dernière, Carlo Ancelotti serait susceptible de témoigner de l’arrivée XXL de Kylian Mbappé à l’occasion du prochain mercato estival. En effet, si la situation contractuelle de Mbappé au PSG demeurait identique dans les prochaines semaines, le champion du monde disposera d’un statut d’agent libre en juin prochain. Le Real Madrid compterait bien sauter sur l’occasion et l’entraîneur du club merengue aurait déjà fait part en coulisse que la venue du Français serait entérinée selon le journaliste Ian McGarry. Mais qu’en est-il de la position d’Ancelotti sur le dossier Erling Braut Haaland ?

Ancelotti ne voudrait pas avoir à gérer Mbappé et Haaland !