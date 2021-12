Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il déclarer la guerre au Real Madrid pour Haaland ?

Publié le 13 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé semble avoir un pied et demi au Real Madrid en marge du prochain mercato estival, le club merengue cultiverait le désir de faire coup double en bouclant également le transfert d’Erling Braut Haaland, option privilégiée par le PSG pour la succession de Mbappé comme le10sport.com vous le révélait cet été. Mais selon vous, le PSG doit-il livrer bataille au Real Madrid pour Haaland ou regarder ailleurs ? C’est notre sondage du jour !

Les semaines passent et l’avenir de Kylian Mbappé semble de plus en plus s’assombrir au PSG. En effet, alors que son contrat expirera à la fin de la saison, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne se rapprocherait pas d’un renouvellement de son bail, bien au contrat. Il se murmurerait en coulisse que Mbappé arborera la tunique du Real Madrid la saison prochaine. C’est en effet le message que Carlo Ancelotti aurait fait passer à un de ses proches qui se serait entretenu avec le journaliste Ian McGarry. Qui pour remplacer l’auteur d’un doublé dimanche soir face à l’AS Monaco (2-0) ? Le10sport.com vous a fait part en août dernier de l’ambition des décideurs du PSG de lever la clause libératoire de 75M€ d’Erling Braut Haaland dans le cas où Mbappé quittait le Paris Saint-Germain en fin de saison par l’intermédiaire de son statut d’agent libre. Cependant, le Real Madrid serait prêt à mettre des bâtons dans les roues du PSG dans le dossier Haaland.

Le Real Madrid prêt à faire le nécessaire pour Haaland, mais…