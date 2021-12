Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi poussé vers la sortie... par Lionel Messi ?

Publié le 13 décembre 2021 à 19h45 par A.C.

L'arrivée de Lionel Messi cet été a changé beaucoup de choses au Paris Saint-Germain... surtout pour Mauro Icardi !

Il y a encore quelques années, personne n'aurait imaginé voir Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Profitant notamment de la situation catastrophique du FC Barcelone, les dirigeants parisiens ont pourtant réussi l'impossible. Si sur le terrain certains estiment ne pas encore avoir vu le véritable Messi, il est logiquement devenu en seulement quelques joueurs un titulaire indiscutable du dispositif de Mauricio Pochettino, aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé. Pas vraiment ce que rêvait cet été Mauro Icardi, qui avait refusé plusieurs offres pour rester au PSG.

Icardi se sent mis à l'écart