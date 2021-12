Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un problème de taille se dessine pour le départ de Mauro Icardi !

Publié le 12 décembre 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que la Juventus est annoncée sur les traces de Mauro Icardi, rien n’indique que le club italien parviendra à convaincre le PSG cet hiver. Explications.

En perdition au PSG, Mauro Icardi fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club parisien au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts comme l’a annoncé L’EQUIPE cette semaine. Seulement voilà, Paris ne compte pas le laisser partir n’importe comment. Après avoir déboursé 72 M€ bonus compris à l’Inter pour le recruter il y a un an et demi, l’écurie francilienne aurait l’intention de s’y retrouver financièrement si son buteur argentin s’en va. En d’autres termes, Mauro Icardi ne sera pas bradé. En parallèle, il a été annoncé par FootMercato que la Juventus est toujours aussi partante à l’idée de recruter le joueur qui aimerait faire son come-back en Italie.

La Juventus ne veut qu’un prêt quand le PSG veut vendre