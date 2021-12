Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi a choisi sa prochaine destination !

Publié le 11 décembre 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Arrivé au PSG à l'été 2019, Mauro Icardi ne devrait plus y faire long feu. Engagé jusqu'au 30 juin 2024, le buteur argentin serait devenu indésirable à Paris. Conscient de la situation, Mauro Icardi aurait l'intention de quitter le PSG au mois de janvier pour retrouver l'Italie. Dans cette optique, Wanda Nara aurait rencontré la direction de la Juventus et sondé plusieurs autres clubs. Très intéressée par Mauro Icardi, La Vieille Dame aimerait négocier un prêt avec le PSG.

Dans une situation très difficile à l'Inter, Mauro Icardi a fait ses valises et a rejoint le PSG à l'été 2019 sous la forme d'un prêt. Alors qu'une option d'achat a été négociée avec les Nerazzurri , Leonardo a déboursé une somme proche de 50M€ pour conserver définitivement le buteur argentin. Toutefois, Mauro Icardi serait déjà sur le point de partir, et ce, malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024. En grande difficulté au PSG depuis le début de la saison, le numéro 9 de Mauricio Pochettino ne serait plus désiré à Paris. A tel point que l'écurie rouge et bleu compterait se débarrasser de lui dès la prochaine fenêtre de transferts au mois de janvier. Ce qui n'aurait pas échappé à Mauro Icardi.

Mauro Icardi veut retrouver l'Italie en janvier

Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi aurait un nouvel objectif pour son avenir. Selon les informations de Foot Mercato , le numéro 9 parisien souhaiterait faire ses valises au mois de janvier pour faire son retour en Italie et ainsi relancer sa carrière. Compagne et agent de Mauro Icardi, Wanda Nara aurait déjà commencé le travail pour exaucer son souhait. D'après le média français, elle aurait donc approché la Juventus et eu un entretien avec Andrea Agnelli cette semaine pour évoquer le cas de Mauro Icardi. Et au cours de cette réunion, le président de La Vieille Dame aurait fait part de son intérêt prononcé pour l'attaquant du PSG. En parallèle, Wanda Nara aurait également sondé d'autres écuries européennes, et notamment italiennes, pour prendre la température.

Une réunion au sommet entre Wanda Nara et la Juventus ?