Mercato - PSG : Le clan Icardi a pris une décision fracassante !

Publié le 11 décembre 2021

Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi aurait pris une grande décision quant à son avenir. Pour relancer sa carrière, le numéro 9 parisien voudrait faire ses valises dès le mois de janvier pour retrouver l'Italie. Dans cette optique, Wanda Nara lui chercherait déjà un nouveau point de chute en Serie A.

Avec l'arrivée de Lionel Messi, Mauro Icardi voit son temps de jeu diminuer davantage cette saison. Et pour ne pas arranger ses affaires, le buteur du PSG n'a pas été épargné par les pépins physiques et les soucis personnels ces derniers mois. Dans ces conditions, le PSG ne compterait plus sur Mauro Icardi et aimerait même se débarrasser de lui dès le mois de janvier. Ainsi, le clan Icardi serait déjà en quête d'un nouveau club en Italie.

Mauro Icardi veut retrouver l'Italie dès janvier