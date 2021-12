Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fait un grand pas pour la prolongation d’une star de Pochettino !

Publié le 11 décembre 2021 à 16h45 par Th.B. mis à jour le 11 décembre 2021 à 16h50

Après avoir prolongé son contrat d’une saison l’été dernier, Angel Di Maria et le PSG seraient parvenus à trouver un accord officieux afin de rempiler pour une saison supplémentaire. Cependant, il faudrait patienter un certain temps pour que cette opération soit officielle.

« Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l’école ». Voici le message lourd de sens qu’Angel Di Maria faisait dernièrement passer à TNT Sports. Et il se pourrait bien que le souhait de continuer au PSG de celui qui est surnommé El Fideo se confirme dans les prochaines semaines. En effet, d’après Le Parisien, un accord verbal existerait entre le clan Di Maria et les décideurs du Paris Saint-Germain pour activer l’option de son année supplémentaire. Rien ne serait pour le moment bouclé, mais cette opération serait en bonne voie.

Un accord officieux entre le PSG et Di Maria pour une prolongation d’un an !