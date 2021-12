Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Dembélé prend sa revanche sur le Barça !

Publié le 11 décembre 2021 à 14h30 par A.C.

Le contrat d’Ousmane Dembélé se termine dans seulement quelques mois et déjà dès le 1er janvier prochain, il pourra négocier avec d’autres clubs et donc échapper au FC Barcelone.

A peine arrivé, Xavi a expliqué à ses dirigeants qu’il est essentiel de garder Ousmane Dembélé. Or, la fin de l’année approche à grands pas et aucun accord à l'horizon pour l’ailier du FC Barcelone. Une situation délicate qui commence à créer des tensions au sein du club, notamment en ce qui concerne l’agent de Dembélé. D’après les informations de TV3 , Moussa Sissoko ne donnerait plus de nouvelles et n’aurait d’ailleurs même pas daigné répondre à la dernière offre que lui aurait formulé Mateu Alemany, directeur exécutif du Barça. Il faut dire que Dembélé est un joueur qui intéresserait n’importe quel club en Europe et c'est justement sur ça qu’appuierait son agent. Avec plusieurs offres reçues de Premier League, Sissoko serait en position de force et aurait imposé ses demandes au FC Barcelone.

Le clan Dembélé ne laisse aucune chance au Barça

Ce samedi, AS nous apprend qu’un club anglais compliquerait particulièrement la chose. D’après les informations du quotidien espagnol, Moussa Sissoko aurait reçu une offre particulièrement lucrative de la part de Newcastle, qui a été récemment racheté par un fonds d’investissement saoudien. Se servant de cette offre, l’agent d’Ousmane Dembélé aurait fixé la barre très haut avec le FC Barcelone, qui n’aurait aucune marge de manœuvre. Les caisses du club sont en effet vides et Joan Laporta a récemment mis l’accent sur le besoin de réduire la masse salariale, déjà extrêmement importante.

Un départ manqué vers Manchester United qui reste en travers de la gorge