Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme sortie sur le départ d'Antoine Griezmann !

Publié le 11 décembre 2021 à 10h00 par H.G.

Alors qu’Antoine Griezmann a quitté le FC Barcelone cet été pour retourner à l’Atlético de Madrid, le président du club madrilène ne cache pas sa joie de pouvoir l’avoir dans son effectif.

Cela a été le dernier gros mouvement de la dernière fenêtre estivale des transferts. En effet, dans les toutes dernières minutes du mercato estival, Antoine Griezmann a officiellement quitté le FC Barcelone dans le cadre d’un prêt, deux ans après son arrivée, pour effectuer son grand retour à l’Atlético de Madrid. Depuis, après des débuts poussifs, l’international français a retrouvé des sensations chez les Colchoneros , même si ceux-ci ne réussissent pas un grand début de saison. Mais du côté de l’Atlético de Madrid, on est clairement ravi de pouvoir compter sur la présence d’Antoine Griezmann de nouveau.

« Il fait partie des meilleurs du monde »