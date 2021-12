Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les exigences folles de cette cible à 0€ de Leonardo !

Publié le 11 décembre 2021 à 7h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger serait dans les petits papiers du PSG et du Real Madrid. Selon la presse espagnole, le défenseur des Blues serait on ne peut plus proche du club merengue. Mais heureusement pour le PSG, les demandes colossales d'Antonio Rüdiger représenteraient un gros obstacle pour Florentino Pérez.

Pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino, Leonardo prévoirait de retenter des coups XXL à 0€. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait identifié le profil d'Antonio Rüdiger, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea. Toutefois, Leonardo aurait un adversaire redoutable sur ce dossier : le Real Madrid. En effet, le club merengue serait également sur les traces d'Antonio Rüdiger. D'ailleurs, Florentino Pérez serait très bien embarqué pour le recrutement du défenseur de Thomas Tuchel.

Antonio Rüdiger veut quadrupler son salaire