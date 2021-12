Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à offrir un gros contrat à un joueur de Chelsea ?

Publié le 10 décembre 2021 à 22h45 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022 avec Chelsea, Antonio Rüdiger ne parviendrait pas à trouver un accord pour prolonger avec les Blues. Par conséquent, plusieurs cadors européens, dont le PSG, chercheraient à recruter librement l'Allemand à la fin de la saison.

Leonardo aurait flairé un nouveau gros coup à 0€. Lors du dernier mercato estival, le directeur sportif du PSG avait frappé fort sur le marché des transferts en recrutant librement Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi. Pour l'été prochain, Paris semblerait viser à nouveau des joueurs en fin de contrat et ciblerait notamment Antonio Rüdiger. Le bail de ce dernier expire en effet en juin 2022 avec Chelsea.

Le PSG pourrait proposer 468 000€ par semaine à Rüdiger