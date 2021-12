Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le club lâche ses vérités sur sa gestion des jeunes pépites !

Publié le 10 décembre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG est vivement pointé du doigt pour sa gestion avec ses jeunes talents, Yohan Cabaye a tenu à clarifier la politique du club parisien vis à vis de ses pépites.

Il est toujours difficile pour les jeunes de se faire une place au sein des plus grands clubs au monde, et ce constat est particulièrement vrai au Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale possède un centre de formation qui regorge de pépites, de Xavi Simons à Edouard Michut en passant par Ismael Gharbi, Moutanabi Bodiang, ou de Warren Zaire-Emery, auteur d’une excellente entrée en jeu du haut de ses 15 ans face au Club Brugge lors du dernier match de Youth League – victoire parisienne 3-2 au bout du bout pour terminer en tête du groupe. Seulement voilà, le problème du PSG est qu’il ne parvient pas à leur accorder une place dans l’effectif de son équipe première. Cela a conduit bon nombre de jeunes à prendre la décision de s’en aller, à l’image de Tanguy Kouassi ou d’Adil Aouchiche il y a un an et demi. Les jeunes sont ainsi fréquemment attirés par des clubs qui leur promettent davantage de temps de jeu. Et cela pourrait se reproduire en fin de saison dans la mesure où Xavi Simons est en fin de contrat le 30 juin prochain et qu’il freine les choses pour sa prolongation dans la mesure où il n’y a pas de projet clair pour lui à Paris, chose qui conditionne son éventuelle signature comme l’a indiqué Fabrizio Romano.



Le milieu de 18 ans, brillant avec les U19, n’est pas un cas isolé. Après avoir signé jusqu’en 2025 cet été, Edouard Michut est lui-aussi en pleine réflexion quant à son avenir au sein de son club formateur, un départ cet hiver n’étant d’ailleurs pas à écarter si l’on en croit les informations dévoilées récemment par Le Parisien . Quant à Ismael Gharbi, lui-aussi très performant avec les jeunes, tout l’enjeu est de lui faire signer son premier contrat pro avant la fin de la saison, faute de quoi il filera librement au sein du club de son choix l’été prochain. Bref, une fois de plus, un exode des pépites du PSG n’est pas à écarter l’été prochain, chose qui a le don d’agacer de nombreux observateurs tant la jeune génération parisienne est talentueuse et que celle-ci ne demande rien de plus qu’avoir une chance de montrer ses qualités, et ce d’autant plus dans un contexte où l’effectif du PSG possède de nombreux indésirables, peu utilisés par Mauricio Pochettino, mais malgré tout convoqués dans les groupes pour les matchs.

« Xavi Simons et Edouard Michut, je les félicite pour leur investissement »