Mercato - OM : Sampaoli et Longoria interpellent McCourt pour le recrutement…

Publié le 10 décembre 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, l’OM ne dissimule pas ses envies de faire venir du renfort au cours de cette période. Et après Pablo Longoria, c’est au tour de Jorge Sampaoli de se prononcer sur le recrutement tout en mettant l’accent sur l’aspect financier… un message pour Frank McCourt ?

Après s’être considérablement renforcé durant l’été 2021 avec pas moins de onze nouvelles recrues officialisées durant cette période, l’OM entend bien continuer sur sa lancée ! Renversé en Ligue Europa Conférence suite à sa victoire contre le Lokomotiv Moscou jeudi soir au Vélodrome (1-0), le club phocéen aura donc besoin d’une équipe compétitive pour y faire bonne figure et continuer d’afficher de solides ambitions en Ligue 1 pour le reste de la saison. C’est pourquoi Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, respectivement président et entraîneur de l’OM, ont pris la parole au sujet du mercato.

« Je dois trouver des ressources économiques »

Interrogé en début de semaine dans les colonnes de L’Equipe, Longoria a affiché son envie d’être actif au cours du mercato hivernal, mais met l’accent sur le casse-tête financier : « D’ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l’effectif, avec les actifs que j’ai dans l’équipe. Cela peut passer par la vente de joueurs et utiliser l’argent de façon intelligente. La vente d’un joueur peut permettre de renforcer une équipe, au final, de gommer ses handicaps. Je considère qu’on a déjà amélioré beaucoup de choses l’été dernier, mais il y a encore du travail. L’équipe est jeune, elle peut manquer de leadership à différentes positions sur certains matches importants. On a pris un virage stratégique général pour rajeunir l’effectif, l’âge moyen de l’équipe a baissé de façon spectaculaire. Mais tu ne peux pas avoir le même niveau d’exigence pour un effectif très jeune. J’en suis le premier conscient (…) On a une stratégie très claire, un effectif de 21 joueurs polyvalents. On cherche plutôt des profils différents depuis quelques mois sur ce mercato d’hiver. En cas de sortie de différents joueurs, on veut avoir des possibilités de rechange », assure le président de l’OM, qui espère donc sans doute un petit coup de main de Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen, pour l’aider au niveau du recrutement.

« On en parle tous les jours »