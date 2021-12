Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Issue logique pour le mercato des Verts !

Publié le 10 décembre 2021 à 13h10 par La rédaction

Certains coins de voile ont été levés sur le futur mercato hivernal de l’ASSE. Analyse.

Ces dernières heures, certains médias, comme le site En Vert et Contre Tous, affirment que dans la foulée de l’arrivée de Joris Ggnagnon, libre depuis son départ du FC Séville, la direction sportive de l’AS Saint-Etienne planche sur d’autres arrivées cet hiver. Mais ces arrivées seraient liées à une contrainte : ne pas coûter un euro. Seuls des joueurs libres ou en prêts devraient donc être recrutés.

Aucune marge de manœuvre financière

Dans le contexte financier actuel de l’ASSE, extrêmement précaire, et rendu encore plus précaire par la situation sportive de l’équipe et le surcoût lié au licenciement de Claude Puel et de son staff technique, il est tout à fait certain qu’aucune marge de manœuvre ne sera octroyée pour le recrutement, quand bien même une ou deux ventes seraient bouclées en janvier.