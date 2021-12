Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un favori se dégage pour venir entraîner l’ASSE !

Publié le 10 décembre 2021 à 12h10 par T.M.

Rien n’est encore officiel concernant le futur entraîneur de l’ASSE. Néanmoins, on commencerait à y avoir de plus en plus clair…

Qui sera le successeur de Claude Puel à l’ASSE ? Pour le moment, cette question n’a toujours pas de réponse et c’est pour cela que les Verts ont demandé à Julien Sablé d’assurer l’intérim samedi contre Reims. Il n’empêche qu’en coulisse, les choses avanceraient pour connaitre le futur entraîneur de l’ASSE. Alors que David Guion ne viendra finalement pas dans le Forez, L’Equipe explique ce vendredi que la piste menant à Pascal Dupraz serait en train de se refroidir. Et cela pourrait bien profiter à… Frédéric Hantz, qui est une option réelle comme le10sport.com vous l'a expliqué.

Hantz sur le banc de l’ASSE ?

Et si le prochain entraîneur de l’ASSE était Frédéric Hantz ? A en croire le quotidien sportif, ce option prendrait de l’ampleur d’autant plus que l’ancien entraîneur de Metz aurait déjà des soutiens dans le vestiaire avec Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz. De plus, Hantz pourrait accepter de venir seul étant donné qu’il pourrait faire de Julien Sablé son adjoint. Les conditions pourraient ainsi être réunies pour faire de lui le futur entraîneur de l’ASSE et c’est pour cela que les Verts se sont entretenus avec lui ce jeudi soir par visio. Désormais, Frédéric Hantz, actuellement à l’île Maurice, attendrait le feu vert pour prendre le premier avion.