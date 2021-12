Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rendez-vous déjà pris pour une vente l'été prochain ?

Publié le 10 décembre 2021 à 11h45 par H.G.

Alors que le PSG cherchera à dégraisser son effectif cet hiver, un départ d’Abdou Diallo dès le mois de janvier serait peu probable.

L’hiver du PSG sera marqué par une possible vague de départs. En effet, selon les informations dévoilées par L’EQUIPE ce vendredi, le club de la capitale aimerait de séparer de trois ou quatre de ses éléments au cours du mois de janvier après n’avoir enregistré qu’une seule vente cet été, à savoir celle de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen contre 10 M€ bonus inclus. Seulement voilà, parmi la liste de joueurs candidats au départ dressée par le PSG, Abdou Diallo serait parmi ceux ayant le moins de chances de partir.

Le PSG écoutera les offres cet hiver pour Abdou Diallo, mais…