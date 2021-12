Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ est déjà programmé pour cet hiver !

Publié le 10 décembre 2021 à 11h15 par H.G.

Alors qu’il estime manquer de temps de jeu au PSG, Eric Junior Dina Ebimbe aurait de grandes chances de quitter le club de la capitale au cours du mois de janvier.

À l’instar des autres jeunes issus du centre de formation parisien, Eric Junior Dina Ebimbe a du mal à enchaîner les matchs au sein du PSG. Toutefois, le milieu âgé de 21 ans a néanmoins davantage d’opportunités de temps de jeu que les autres en cette première partie de saison dans la mesure où a il a pris part à neuf rencontres toutes compétitions et 308 minutes de jeu. Seulement voilà, cela reste naturellement insuffisant, et c’est pourquoi Eric Junior Dina Ebimbe aimerait aller voir ailleurs pour enfin enchaîner les matchs.

Départ en prêt à prévoir pour Eric Junior Dina Ebimbe