Mercato - PSG : L'incroyable punchline de Kurzawa sur son avenir !

Totalement placardisé au sein du PSG qui souhaite s’en séparer dès que possible, Layvin Kurzawa dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024. Et l’ancien latéral gauche de l’AS Monaco semble très serein sur le sujet malgré son statut d’éternel indésirable…

Hormis une petite apparition en Trophée des Champions contre le LOSC le 1er août dernier (défaite 1-0), Layvin Kurzawa (29 ans) n’a pas disputé le moindre match officiel avec le PSG cette saison. Barré par le recrutement de Nuno Mendes durant le mercato estival et le retour de blessure de Juan Bernat, l’ancien Monégasque se retrouve dans une impasse, lui qui avait pourtant été prolongé par le PSG jusqu’en 2024 il y a un peu plus d’un an. Et à ce titre, Kurzawa semble bien déterminé à faire payer sa prolongation à Leonardo…

« Celui qui m’a fait prolonger partira avant moi »