Mercato - OM : Pour cette priorité de Longoria, ce sera 6M€ !

Publié le 10 décembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’une fenêtre de tir ne semblait pas être à portée de l’OM pour cet hiver, Pablo Longoria aurait une chance de mettre la main dès le mois de janvier sur Sergio Gomez en soumettant une offre de 6M€ à Anderlecht.

Comme Jorge Sampaoli l’a récemment laissé entendre en conférence de presse, la porte serait ouverte pour un départ de Jordan Amavi à l’occasion du mercato hivernal, bien qu’il ait prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 il n’y a pas plus tard que le printemps dernier. Sous le technicien argentin, Amavi ne dispose plus de la même importance qu’avec André Villas-Boas et pourrait donc être amené à aller voir en plein milieu de la saison. Et pour remplacer le latéral gauche français, le président Pablo Longoria songerait à Sergio Gomez, arrivé du Borussia Dortmund à Anderlecht au cours du dernier mercato estival. Et bien qu’un départ cet hiver ne semblait pas être dans les plans du club belge, il se pourrait que l’OM parvienne à ses fins en formulant la bonne offre.

« Officiellement il n’est pas à vendre mais… »