Mercato - OM : Zidane, Platini… Cette sortie surréaliste sur le feuilleton Kamara !

Publié le 10 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que le contrat de Boubacar Kamara prend fin en juin prochain, Denis Balbir estime que ce dossier a pris trop d'ampleur à l'OM.

L'OM est confronté à un dossier épineux au sein de son effectif avec la situation contractuelle de Boubacar Kamara dont le bail s'achève en juin prochain. Un départ libre du jeune marseillais n'est donc pas à exclure puisque dès le 1er janvier il pourra discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre à l'issue de la saison. Malgré tout, le journaliste Denis Balbir estime que du côté de l'OM, les tensions autour du cas Kamara sont exagérées.

«Kamara, c’est un bon joueur, mais ce n’est pas non plus Zidane ou Platini»