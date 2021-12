Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo réalise un nouveau coup à la Wijnaldum au Barça !

Publié le 9 décembre 2021 à 22h15 par A.D.

Alors que le FC Barcelone ne jouera pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Jorge Mendes aurait fait capoter le départ de Rayan Ait-Nouri vers la Catalogne. Désormais, l'agent portugais compterait envoyer le crack de 20 ans vers le PSG.

Très performant sous les couleurs de Wolverhampton, Rayan Ait-Nouri aurait tapé dans l'oeil du PSG et du FC Barcelone. Pour renforcer le couloir gauche de Xavi, Joan Laporta se serait activée en coulisses pour boucler l'opération au mois de janvier. Mais selon El Nacional, Jorge Mendes aurait mis fin aux négociations à la dernière minute après l'élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions. A présent, Rayan Ait-Nouri serait promis au PSG.

Jorge Mendes snobe le Barça pour le PSG avec Rayan Ait-Nouri