Mercato - PSG : Un coup d’arrêt brutal dans la succession de Mbappé ?

Publié le 9 décembre 2021 à 21h15 par A.C.

Nouvelle promesse du football allemand, Karim Adeyemi affole les plus grands clubs d’Europe dont le Paris Saint-Germain, qui pourrait perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison.

Plus le temps passe, plus le départ de Kylian Mbappé semble inévitable. Son contrat se termine dans seulement quelques mois et le Paris Saint-Germain se prépare au pire. Sur le10sport.com, nous vous avons annoncé que les Parisiens lorgnent notamment Erling Haaland et Robert Lewandowski, qui pourraient eux aussi quitter leurs clubs respectifs. Une star montante du RB Salzbourg aurait également tapé dans l’œil de Leonardo, puisqu’en Allemagne on évoque un intérêt prononcé du PSG pour Karim Adeyemi. A seulement 19 ans, l’attaquant semble toutefois avoir attiré l’attention d’autres grands clubs.

Adeyemi, c’est du sérieux pour Dortmund