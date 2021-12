Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se lance dans un gros dossier à 6M€ !

Publié le 9 décembre 2021 à 17h10 par D.M.

Annoncé sur les traces de Sergio Gomez (Anderlecht), l'OM devra dépenser entre 5 et 6M€ s'il souhaite s'attacher les services du joueur, passé par le FC Barcelone.

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, les premières rumeurs commencent aussi à apparaître. Actif cet été, l’OM va tenter de renforcer certains secteurs et de pallier le départ de joueurs qui ne rentrent pas dans les plans de Jorge Sampaoli comme Jordan Amavi. Le latéral gauche ne sera pas retenu cet hiver en cas de belle offre. Le club marseillais s'est mis au travail pour trouver son remplaçant et a coché le nom de Sergio Gomez selon plusieurs médias belges. Performant sous les couleurs d’Anderlecht, le joueur espagnol de 21 ans a aussi été annoncé dans le viseur de Manchester United, l’Inter Milan, l’Ajax Amsterdam, Villarreal mais également le LOSC, Rennes et l’AS Monaco.

Entre 5 et 6M€ pour Sergio Gomez ?