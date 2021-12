Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'active sérieusement dans ce dossier sensible !

Publié le 9 décembre 2021 à 13h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara est on ne peut plus proche d'un départ libre et gratuit. Malgré tout, Pablo Longoria n'aurait pas abandonné l'idée de le prolonger. Selon la presse italienne, le président de l'OM tenterait toujours de convaincre Boubacar Kamara de parapher un nouveau bail.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara se rapproche dangereusement de la porte de sortie. Alors que le contrat du milieu de terrain français court jusqu'au 30 juin, une prolongation ne serait pas du tout d'actualité. Ainsi, Boubacar Kamara quittera l'OM librement et gratuitement à l'été 2022 si Pablo Longoria ne trouve pas très vite une solution pour le faire rempiler. Et alors que le temps joue contre lui, le président de l'OM n'aurait pas encore rendu les armes.

Pablo Longoria ne lâche rien pour Boubacar Kamara