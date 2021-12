Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour Xavi avec Ousmane Dembélé !

Publié le 9 décembre 2021 à 11h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait changer de club librement et gratuitement à l'été 2022. Et alors que la Juventus serait en embuscade, l'élimination précoce du Barça en Ligue des Champions pourrait précipiter le départ du Français.

Lors du mercato estival 2017, le FC Barcelone a dépensé la somme folle de 135M€ pour s'offrir les services d'Ousmane Dembélé. Une manière d'oublier le départ de Neymar vers le PSG. Toutefois, l'attaquant français n'a jamais réussi à s'imposer au Barça à cause de ses blessures à répétition. Dans ces conditions, le FC Barcelone aurait tenté à plusieurs reprises de se débarrasser d'Ousmane Dembélé, sans succès. Et alors que l'ancien du Borussia Dortmund sera en fin de contrat le 30 juin, Joan Laporta ferait tout son possible pour le prolonger, et ce, pour éviter un départ à 0€ à l'été 2022. Toutefois, l'élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions pourrait anéantir ses espoirs de renouveler le contrat de son numéro 7.

Ousmane Dembélé assuré de partir à cause de la Ligue des Champions ?