Mercato - PSG : Une énorme condition fixée par Zidane au Qatar ?

Publié le 9 décembre 2021 à 10h15 par Th.B.

Semblant être en contact depuis quelque temps avec les propriétaires du PSG, Zinedine Zidane ne serait pas contre une venue au Paris Saint-Germain à condition d’avoir une supervision absolue des décisions prises sur le marché des transferts.

Et si le PSG mettait un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino entamait en janvier dernier afin d’ouvrir un nouveau chapitre avec Zinedine Zidane ? Le 9 novembre dernier, le10sport.com vous dévoilait en exclusivité que le cas Pochettino était sujet à maintes discussions en coulisse que ce soit à Paris ou à Doha et que les propriétaires du PSG songeaient à Zidane pour prendre la succession de l’ex-coach de Tottenham qui ne serait pour sa part pas contre un retour en Angleterre selon la presse britannique. Et le feuilleton Zinedine Zidane entrerait dans une toute nouvelle phase.

Zidane demande un pouvoir absolu sur le marché des transferts !