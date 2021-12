Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme coup de froid pour une arrivée de Zidane !

Publié le 9 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Toujours proche de Zinedine Zidane, Lionel Charbonnier s'est prononcé sur une éventuelle arrivée de l'ancien entraîneur du Real Madrid au PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au sein de la direction du PSG, d'autant plus que du côté de Doha, on rêve toujours d'attirer Zinedine Zidane. La presse espagnole assure d'ailleurs que les deux parties se sont rencontrées récemment. Mais Lionel Charbonnier, champion du monde 1998 aux côtés du natif de Marseille, ne se montre pas très optimiste.

«Zizou n’a pas trop envie d’aller au PSG»