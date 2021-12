Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible confidence d'un proche de Zidane sur une arrivée à Paris !

Publié le 8 décembre 2021 à 8h15 par T.M.

Alors que Zinedine Zidane est annoncé au PSG, Lionel Charbonnier a pu discuter de cela avec le principal intéressé. Et rejoindre le Parc des Princes ne serait pas forcément dans les plans du Français.

Mauricio Pochettino est encore et toujours l’entraîneur du PSG. Mais pour encore combien de temps ? Dès cet hiver, cela pourrait bouger sur le banc parisien. En effet, selon les derniers échos de la presse espagnole, le club de la capitale aurait entamé des discussions avec Zidane en vue d’une arrivée durant le mois de janvier. D’ailleurs, dernièrement, une photo avait rajouté de l’huile sur le feu dans ce dossier où l’on pouvait voir l’ancien entraîneur du Real Madrid à Paris… en compagnie d’autres champions du monde 98.

« Je pense que Zizou n’a pas trop envie d’aller au PSG… »