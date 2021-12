Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi enclenche la seconde pour Zidane !

Publié le 8 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que le PSG semblerait maintenir sa confiance à Mauricio Pochettino, les décideurs du club parisien tenteraient un coup de poker avec Zinedine Zidane pour cet hiver.

Le 9 novembre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le cas Mauricio Pochettino était bel et bien discuté en interne que ce soit à Paris ou à Doha chez les propriétaires du PSG. Et au Qatar, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance et plaît particulièrement aux décideurs parisiens. Pour rappel, depuis son départ du Real Madrid en toute fin de saison dernière, Zinedine Zidane est sans club et semble se donner une année sabbatique auprès des siens avant de rebondir. Néanmoins, le PSG aurait déjà passé la seconde pour Zidane comme Foot Mercato l’a révélé ces dernières heures.

Des discussions pour une arrivée de Zidane… en janvier !