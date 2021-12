Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Wenger, Leonardo… Le Qatar doit-il procéder à une révolution en interne ?

Publié le 7 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino semble incertain à long terme, Leonardo pourrait également être menacé. Mais selon vous, le PSG doit-il procéder à une réorganisation complète en interne ?

Alors que le PSG est large leader de la Ligue 1 avec onze points d’avance et se retrouve d’ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avant la réception de Bruges ce mardi soir, les critiques affluent contre le club de la capitale, et plus particulièrement Mauricio Pochettino. Alors qu’il fêtera en janvier sa première année à Paris, l’Argentin peine à convaincre et à imposer sa patte à l’équipe, de quoi semer le doute dans l’esprit des dirigeants. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’avenir de Mauricio Pochettino n’est plus un sujet tabou en interne, d’autant plus lorsque la grande priorité des Qataris se retrouve libre de tout contrat : Zinedine Zidane. Mais une possible arrivée du Français pourrait être synonyme de révolution au PSG.

Vers un grand ménage au PSG ?