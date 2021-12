Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'espoir est de mise pour le gros coup Lewandowski !

Publié le 7 décembre 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Lié au Bayern Munich jusqu'en 2023, Robert Lewandowski pourrait prochainement recevoir une offre de prolongation de la part de son club. Mais l'international polonais serait prêt à relever un nouveau défi dans sa carrière.

« Mon avenir ? Un jour il y a ça, un jour il y a autre chose. Il se passe tellement de nouvelles choses qu’aujourd’hui tu dois prendre le temps. Et c’est une décision qui n’est pas facile ». Interrogé par Thierry Henry sur son avenir au PSG, Kylian Mbappé est resté évasif. Mais proche d’un départ au Real Madrid lors du dernier mercato estival, l’international français rêve de rejoindre le club espagnol à l’issue de son contrat. Ce serait notamment pour cette raison que le champion du monde 2018 refuse les offres de prolongation transmises par ses dirigeants. Alors que Mbappé pourrait entamer des négociations avec le Real Madrid dès le mois de janvier, les responsables parisiens devraient, de leur côté, commencer à se pencher sur la question de sa succession. Lors du dernier mois d’août, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo avaient notamment discuté avec Pini Zahavi d’une possible arrivée de Robert Lewandowski selon les informations exclusives du 10Sport.com. Les négociations n’étaient pas aller plus loin notamment parce qu’il n’était pas question pour les décideurs d'envoyer Mbappé au Real Madrid. Mais le PSG pourrait bien retenter sa chance dans ce dossier, même si la priorité demeure Erling Haaland (Borussia Dortmund) selon nos informations exclusives.

Vers un départ de Lewandowski à la fin de la saison ?

Mais le Bayern Munich ne facilitera pas le départ de Robert Lewandowski. Auteur de 16 buts en Bundesliga cette saison, l’international polonais est l’homme fort de l’équipe allemande, qui espère le conserver encore de longues années. « Robert Lewandowski est le meilleur attaquant actuellement en Europe. Je pense qu’il peut encore jouer à ce niveau pendant plusieurs saisons. Si cela arrive, rien de mieux ne peut arriver au club. Il donne 10000% pour son travail. Bien évidemment, nous aimerions l’avoir au Bayern Munich au-delà de 2023 » a confié Oliver Kahn, président du Bayern Munich. Comme l’explique le média Abendzeitung , les dirigeants bavarois voudraient qu’il termine sa carrière en Bundesliga. En coulisses, il est question d’une prolongation de deux ans, soit jusqu’en 2025. L’international polonais serait alors âgé de 37 ans. Mais plusieurs obstacles apparaissent pour le Bayern Munich dans ce dossier. Le premier concerne l’agent de Lewandowski, Pini Zahavi. Représentant aussi de David Alaba, l’Israélien ne s’entend pas avec les responsables allemands. Un élément à prendre en compte, alors que des négociations concrètes pourraient être entamées en début d’année 2022. Par ailleurs, Lewandowski souhaite prendre la bonne décision et n’avoir aucun regret au moment de signer ce qui sera probablement le dernier gros contrat de sa carrière.

Le joueur prêt à évoluer au Real Madrid, mais...