Mercato - OM : Longoria a identifié son premier coup hivernal !

Publié le 7 décembre 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Après un mercato estival très animé, l'OM devrait également se montrer actif. Jorge Sampaoli a réclamé des renforts et Pablo Longoria compte bien trouver des solutions pour une nouvelle fois ravir son entraîneur. Cela passera notamment par l'arrivée d'un latéral gauche.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille aura été l'un des clubs les plus actifs en Europe avec 11 mouvements au total dans le sens des arrivées. Et pourtant, Jorge Sampaoli n'est pas entièrement satisfait et l'a fait savoir récemment en conférence de presse : « On demande à Pablo et Frank de faire venir des joueurs confirmés . » Message bien reçu par Pablo Longoria qui confiait dans les colonnes de L'Equipe que « d’ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l’effectif, avec les actifs que j’ai dans l’équipe. Cela peut passer par la vente de joueurs et utiliser l’argent de façon intelligente. La vente d’un joueur peut permettre de renforcer une équipe, au final, de gommer ses handicaps. Je considère qu’on a déjà amélioré beaucoup de choses l’été dernier, mais il y a encore du travail. » Et la priorité hivernale semble clairement identifiée puisque l'arrivée d'un latéral gauche sera attendue compte tenu de la situation de Jordan Amavi dont le départ n'est pas écarté par Jorge Sampaoli, bien au contraire. « Jordan ou d'autres ont le droit de chercher une porte de sortie. L'important c'est que le joueur progresse, si on n'y arrive pas peut-être qu'une autre équipe pourra l'y aider. On va voir ce qu'il va se passer avec lui ou d'autres durant le mercato », expliquait récemment l'entraîneur de l'OM.

Sergio Gomez, le premier coup de l'OM en janvier ?