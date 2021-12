Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a validé un dossier totalement improbable…

Publié le 7 décembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a décidé de prolonger le contrat de Jordan Amavi en mai dernier, Jorge Sampaoli avait validé ce dossier auprès de Pablo Longoria alors qu’il a rapidement mis le latéral gauche de côté par la suite…

« Jordan ou d'autres ont le droit de chercher une porte de sortie. L'important c'est que le joueur progresse, si on n'y arrive pas peut-être qu'une autre équipe pourra l'y aider. On va voir ce qu'il va se passer avec lui ou d'autres durant le mercato », a indiqué Jorge Sampaoli la semaine dernière en conférence de presse, accordant donc un bon de sortie à Jordan Amavi cet hiver puisqu’il ne compte plus du tout sur lui à l’OM. Pourtant, l’ancien Niçois avait été prolongé en mai dernier jusqu’en juin 2025 par le club phocéen, et Sampaoli avait d’ailleurs eu son mot à dire pour Amavi.

Sampaoli avait dit oui pour la prolongation d’Amavi

En effet, comme l’a révélé L’Equipe lundi dans ses colonnes, Pablo Longoria avait ciblé d’autres postes que celui de latéral gauche à renforcer en priorité cet été pour l’OM, et il avait donc suggéré cette prolongation de Jordan Amavi. Une positon logique de la part du président marseillais, mais ce qui s’avère plus surprenant, que c’est Jorge Sampaoli avait donné son aval pour cette prolongation pour finalement totalement laisser de côté le latéral gauche français, qui n’a disputé que 2 matchs depuis le début de la saison à l’OM.