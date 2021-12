Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La guerre est déclarée pour Ousmane Dembélé !

Publié le 6 décembre 2021 à 23h30 par Th.B.

Bien que des formations de Premier League soient venus aux renseignements auprès de son entourage, le FC Barcelone serait persuadé qu’Ousmane Dembélé prendrait la décision de prolonger son contrat au Barça et ce, dès ce mois de décembre.

Au cours de l’exercice précédent, Ousmane Dembélé a réalisé une saison quasi pleine avec le FC Barcelone sous la houlette de Ronald Koeman avant de se blesser à l’Euro l’été dernier avec l’Équipe de France et d’être à nouveau occasionnellement fragilisé par les blessures lors de cette première partie de saison. Pour autant, la cote du champion du monde tricolore resterait plutôt importantes sur le marché des transferts, d’autant plus que son contrat au FC Barcelone prendra fin le 30 juin 2022 si un accord n’est pas trouvé d’ici-là avec le comité de direction du Barça pour qu’il soit prolongé. El Chiringuito a confié ces dernières heures que Dembélé aurait déjà fait part à son entraîneur Xavi Hernandez de son désir de quitter les Blaugrana en fin de saison, mais le FC Barcelone n’aurait pas encore clos ce chapitre.

Le Barça convaincu que Dembélé restera, la Premier League est passé à l’offensive !