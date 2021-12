Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces grosses révélations sur le feuilleton Dembélé !

Publié le 6 décembre 2021 à 19h10 par Th.B.

Alors que Ousmane Dembélé semblerait avoir lâché une bombe à Xavi Hernandez en coulisse, le FC Barcelone maintiendrait le dialogue depuis un an avec son entourage pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022.

Et si Ousmane Dembélé venait à quitter le FC Barcelone dans les prochaines semaines ? À la fin de la saison, le champion du monde tricolore pourrait bien disposer du statut d’agent libre en raison de l’expiration de son contrat le 30 juin 2022. D’ailleurs, si l’on en croit les informations divulguées par El Chiringuito, Ousmane Dembélé aurait déjà annoncé à Xavi Hernandez de sa volonté d’aller voir ailleurs en marge de la saison prochaine. Néanmoins, le FC Barcelone ne semblerait pas lâcher l’affaire pour autant.

Le Barça discute depuis plus d’un an avec Dembélé !