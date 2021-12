Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La surprenante réponse de Klopp à la sortie de Salah sur son avenir !

Publié le 6 décembre 2021 à 18h45 par Th.B.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, on songerait à Mohamed Salah au PSG qui a fait un point sur sa situation contractuelle à Liverpool pour un média égyptien dernièrement. Un message qui a fait réagir son entraîneur Jürgen Klopp.

Afin d’oublier Kylian Mbappé qui pourrait quitter le PSG à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat, les décideurs du Paris Saint-Germain garderaient un oeil sur l’évolution de la situation contractuelle de Mohamed Salah à Liverpool, pour le moment uniquement lié aux Reds jusqu’en juin 2023. Et pour Masr MBC, média égyptien, le septième du Ballon d’or 2021 a notamment fait passer le message suivant. « Je l'ai dit plusieurs fois, si la décision me revient, je veux rester à Liverpool. Mais la décision est entre les mains de la direction et ils doivent résoudre ce problème (…). Pour le moment, je préfère rester en Premier League car c'est le championnat le plus fort du monde » . Un témoignage qui n’a pas fait manquer de réagir son entraîneur Jürgen Klopp qui a notamment souligné un point tant surprenant qu’important à ce sujet.

« C'est un problème que nous avons vu ces derniers jours »