Mercato : PSG, Barcelone… Mohamed Salah annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 5 décembre 2021 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 5 décembre 2021 à 20h43

Depuis quelque temps, le nom de Mohamed Salah revient avec insistance du côté du FC Barcelone, son profil plaisant particulièrement à Xavi Hernandez, ainsi qu’au PSG où il pourrait combler l’éventuel vide que laisserait Kylian Mbappé à l’issue de la saison. Néanmoins, la volonté première de Salah est de prolonger sa belle aventure à Liverpool.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour ce qui est du feuilleton Kylian Mbappé. En effet, alors que son contrat arrivera à expiration à l’issue de la saison, les discussions pour le renouvellement du bail n’avanceraient pas, bien au contraire, elles seraient même au point mort. D’ailleurs, pour L’Équipe et RMC Sport, Kylian Mbappé révélait ces dernières semaines avoir cultivé la désir de quitter le PSG à la dernière intersaison. Et pour le remplacer, le10sport.com vous réglait en exclusivité en août dernier que le nom d’Erling Braut Haaland figurait tout en haut de la liste des décideurs du Paris Saint-Germain. Néanmoins, Mohamed Salah semble lui aussi être une option prise en considération par le comité de direction du PSG alors que les discussion entre le Liverpool et son entourage piétineraient également pour des raisons financières entre autres. Chose que Mohamed Salah a tenu à clarifier ces dernières heures en interview. « Il n'y a pas de problème mais nous devons trouver un accord pour le contrat. C'est à eux de décider. Votre valeur financière montre à quel point le club vous apprécie et qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour que vous restiez, mais la décision elle-même n'est pas basée uniquement sur ces questions financières. Il y a des choses comme l'ambition de l'équipe et de l'entraîneur, ce qu'il veut faire avec l'équipe et les joueurs qu'il veut. Ce sont tous des points importants au moment de prendre la décision » . De quoi offrir de l’espoir au PSG ? Pas vraiment à en croire les propos du principal intéressé.

Salah affirme son envie de rester à Liverpool et répond à Barcelone !