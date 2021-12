Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers quel joueur doit se tourner Leonardo pour remplacer Mbappé ?

Publié le 5 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

D’après la presse espagnole, le départ de Kylian Mbappé à l’issue de la saison ne fait plus beaucoup de doutes. Mais selon vous, vers quel joueur doit se tourner le PSG pour remplacer son attaquant ?

Le Paris Saint-Germain est-il condamné à perdre Kylian Mbappé à l’été 2022 ? D’après la presse espagnole, la réponse à cette question ne fait aucun doute. Libre à l’issue de la saison, l’attaquant du PSG serait fermement décidé à ne pas prolonger son bail afin de rejoindre le Real Madrid. Ce vendredi, le quotidien AS assure qu’aucun « retour en arrière » n’est possible dans ce dossier, permettant ainsi à Florentino Pérez de mettre la main sur sa grande priorité sans débourser d’indemnité de transfert. Pour le PSG, le départ de Kylian Mbappé serait une perte immense, tant le Bondynois est capital comme on le remarque cette saison. De quoi obliger l’écurie parisienne à frapper fort pour remplacer son attaquant.

Haaland, Lewandowski... Quel joueur pour le PSG ?

Actuellement, plusieurs pistes seraient envisagées par le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Comme vous l’a annoncé le10sport.com en août dernier, Erling Haaland (Borussia Dortmund) apparaît comme la priorité des dirigeants parisiens, devançant ainsi Robert Lewandowski (Bayern Munich) sur leur short-list. Ces dernières semaines, les noms de Karim Adeyemi (RB Salzbourg) et Dusan Vlahovic (Fiorentina) sont également apparus, deux jeunes joueurs promis à un grand avenir. Mohamed Salah (Liverpool) pourrait lui aussi apparaître comme une opportunité de marché, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2023 et qui tarde à trouver un accord pour prolonger, tout comme Ousmane Dembélé (FC Barcelone), libre l'été prochain.



Alors selon vous, vers quel joueur doit se tourner Leonardo pour remplacer Mbappé ? À vos votes !