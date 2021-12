Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce successeur annoncé de Mbappé jette un froid sur les plans du PSG !

Publié le 5 décembre 2021 à 19h15 par Th.B.

Afin de potentiellement oublier Kylian Mbappé en fin de contrat au terme de l’exercice, le PSG songerait à Mohamed Salah. Néanmoins, l’intention première de l’Égyptien est de poursuivre à Liverpool comme il l’a assuré ces dernières heures.

En marge de la prochaine intersaison, qui devrait sonner le glas de l’aventure de Kylian Mbappé au PSG, en raison de sa situation contractuelle, les décideurs du Paris Saint-Germain pourraient être contraints de dénicher un successeur au champion du monde tricolore. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, la piste alors privilégiée par le comité de direction du PSG n’était autre que Erling Braut Haaland lorsque Robert Lewandowski était une option immédiate en cas de transfert de Mbappé pour le Real Madrid. À présent, il y aurait bien d’autres pistes activées dont celle menant à Mohamed Salah, sous contrat à Liverpool jusqu’en juin 2023 et pour qui les négociations seraient pénibles pour la direction des Reds . Pour autant, la volonté première de Mohamed Salah est claire : poursuivre à Liverpool, comme il l’avait confié à Sky Sports en octobre dernier et comme il l’a une nouvelle fois affirmé ces dernières heures.

« Pour le moment, je préfère rester en Premier League »