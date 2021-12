Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel fait passer un énorme message sur sa situation !

Publié le 5 décembre 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Claude Puel s'est exprimé après la lourde défaite de son équipe face à Rennes. Interrogé sur sa situation, l'entraîneur de l'ASSE a esquivé le sujet et a préféré envoyer un message à son groupe, lanterne rouge ce dimanche.

La situation devient de plus en plus inquiétante à Saint-Etienne. L’ASSE pensait retrouver des couleurs après des victoires face à Clermont et Troyes durant le mois de novembre, mais la chute a été brutale pour les Verts, défaits lourdement par Rennes ce dimanche à domicile (0-5). Troisième défaite consécutive pour le club stéphanois en championnat, lanterne rouge ce dimanche. Une nouvelle contreperformance, qui a provoqué la colère du public présent à Geoffroy-Guichard. Les supporters n’ont pas hésité à acclamer le dernier but de l’équipe rennaise en fin de rencontre, pour un peu plus enfoncer le groupe stéphanois, qui tire la sonnette d’alarme. « C’est une catastrophe. On est à domicile. Les supporters sont là ils nous poussent. On n’a pas le droit. Il faut qu’on arrête de parler et qu’on mette tous les ingrédients sur le terrain. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. (…) A l’entraînement, on essaye de travailler ce qu’on ne fait pas très bien. A nous de le reproduire en match, mais ça se passe autrement. Il faut tourner la page, ça devient urgent. Pour les supporters qui sont là, il faut qu’on montre autre chose. Ça devient n’importe quoi » a confié Zaydou Youssouf au micro de Prime Vidéo . Le joueur de l’ASSE a été suivi par son entraîneur, Claude Puel, annoncé proche d’un départ depuis plusieurs semaines.

« Tout ce qui est contre les joueurs, la direction, le staff ou moi-même, ça ne met pas de la sérénité dont on a besoin »

Présent en conférence de presse, Claude Puel est revenu sur la prestation de son équipe, et a tenu à envoyer un message implicite aux supporters de l’ASSE. « Depuis le début de saison, le groupe bataille, se relève chaque fois et va encore se relever. Cette saison est particulière. Ils savent qu’on n’a pas le droit de lâcher. On a été cherché des points au forceps. Ça avait donné un peu de confiance. Il faut repartir de l’avant, recommencer une série. On voulait le faire aujourd’hui. Notre entame laissait augurer de bonnes choses. Mais on a vite perdu le fil. Il faut relever la tête. Le comportement des supporters ? Tout ce qui est contre les joueurs, la direction, le staff ou moi-même, ça ne met pas de la sérénité dont on a besoin. Tout le monde le ressent. L'environnement est difficile pour s'exprimer, ça peut marquer. Le contexte n'est pas évident à gérer » a confié le technicien dans des propos rapportés par RMC Sport .

« Moi ce n’est pas le sujet »