Mercato - ASSE : Claude Puel prépare déjà du lourd pour cet hiver !

En proie à des problèmes économiques, et alors que la vente du club semble être retardée, l'ASSE devrait toutefois se montrer active durant le mercato d'hiver. Si Claude Puel espère trois renforts, il faudra que les Verts se montrent malins sur le marché. Mais plusieurs pistes émergent déjà.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont longtemps espéré être en mesure de boucler la vente de l'AS Saint-Etienne avant le 31 décembre afin de permettre aux nouveaux propriétaires de profiter du mercato d'hiver pour mettre en place leur projet. Toutefois, les deux actionnaires ont refusé les offres de Jean-Michel Roussier et Olivier Markarian, tandis que trois projets sont encore en course, mais le processus de vente sera probablement encore un peu long. Par conséquent, l'ASSE devra se renforcer avec ses propres moyens actuels qui sont assez limités. Et pourtant, il est impératif pour les Verts de recruter cet hiver afin de rester compétitif dans la course au maintien, et surtout de compenser le départ à la CAN de plusieurs joueurs et non des moindres. Denis Bouanga (Gabon), Wahbi Khazri (Tunisie), Saïdou Sow (Guinée), Harold Moukoudi et Yvan Neyou (Cameroun), voire Madhi Camara, courtisé par la Gambie et Zaydou Youssouf, par les Comores, devraient participer au tournoi qui se déroulera du 9 janvier au 6 février. Dans cette optique, Claude Puel, qui souhaiterait voir débarquer trois renforts, reste toutefois conscient de la situation : « Vous connaissez la donne. Elle n'est pas fluctuante. Si on peut être actifs, ce sera sous forme de prêts. Si la DNCG nous a accordé du positif, ça récompense la bonne maîtrise de toutes les composantes du club qui travaillent pour assainir les comptes et avoir un projet vertueux pour l'ASSE. Ce n'est pas une récompense. Cela signifie juste qu'elle suit d'un œil bienveillant ce que l'on entreprend . »

Malgré ses problèmes économiques, l'ASSE va se renforcer