Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel déjà en grand danger pour cet attaquant d'Arsenal !

Publié le 2 décembre 2021 à 10h45 par A.M.

Bien décidé à se renforcer cet hiver, l'ASSE s'intéresse à Folarin Balogun. Mais l'attaquant d'Arsenal est très convoité en Angleterre

Avec Joris Gnagnon, l'ASSE tient déjà un premier renfort qui devrait s'engager libre dans les prochains jours. Cependant, Claude Puel espère également attirer des renforts offensifs. Et pour cause, Wahbi Khazri disputera la CAN avec la Tunisie et sera donc absent durant tout le mois de janvier et Ignacio Ramirez, prêté dans les dernières secondes du mercato estival, ne donne pas satisfaction. Dans cette optique, l'ASSE tenterait d'obtenir le prêt de Folarin Balogun, barré par la concurrence à Arsenal.

Plusieurs clubs dans le coup pour Balogun