Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel tente bien un coup en Premier League !

Publié le 2 décembre 2021 à 9h45 par A.M.

En quête de renforts offensifs cet hiver, l'ASSE tente bien d'obtenir le prêt du jeune attaquant d'Arsenal, Folarin Balogun (20 ans), qui ne joue pas avec les Gunners.

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne sera dans l'obligation de se renforcer pour plusieurs raisons. La première concerne bien évidemment la lutte pour le maintien dans laquelle les Verts sont engagés. Et Claude Puel aura besoin de forces vives pour cette bataille. Mais surtout, plusieurs cadres de l'ASSE seront concernés par la CAN. Au moins six joueurs manqueront à l'appel et devraient donc être absent durant le mois de janvier. Dans cette optique, Joris Gnagnon sera la première recrue de l'ASSE, mais Claude Puel souhaite également des renforts offensifs.

L'ASSE veut obtenir le prêt de Balogun