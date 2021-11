Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un attaquant de Premier League ciblé par Puel ?

Publié le 29 novembre 2021 à 0h00 par T.M.

Alors que l’ASSE pourrait déjà compter sur le renfort de Joris Gnagnon, Claude Puel voudrait encore d’autres recrues. Et son bonheur pourrait se trouver du côté d’Arsenal.

Pour l’ASSE, la première partie de saison est compliquée. Pour tenter d’inverser la tendance, Claude Puel pourrait profiter du mercato hivernal afin d’avoir de nouvelles armes. « Vous connaissez la donne. Elle n'est pas fluctuante. Si on peut être actifs, ce sera sous forme de prêts », expliquait d’ailleurs dernièrement l’entraîneur de l’ASSE à propos de ce mercato hivernal. Alors que Joris Gnagnon s’est déjà engagé dans le Forez, d’autres joueurs pourraient l’imiter dans les prochaines semaines.

Balogun à l’ASSE ?