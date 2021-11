Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lacazette se prononce sur une piste en Ligue 1 !

Publié le 28 novembre 2021 à 21h45 par T.M.

Annoncé comme l’une des pistes de l’OM, Alexandre Lacazette s’est prononcé… sur un retour à l’OL.

Alexandre Lacazette connait-il ses derniers mois en tant que joueur d’Arsenal ? Pas vraiment dans les plans de Mikel Arteta, l’attaquant français est en fin de contrat. Il pourrait donc opter pour un départ libre afin de se relancer loin de l’Emirates Stadium. Et certaines pistes sont déjà évoquées pour Lacazette, lui qui serait notamment dans le viseur de l’OM si l’on en croit les échos venus de l’autre côté de la Manche. Formé à l’OL, l’attaquant pourrait-il faire son retour en Ligue 1 ?

« Ça peut être un risque de revenir et de gâcher cette image »