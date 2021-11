Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a plusieurs chantiers à régler cet hiver !

Publié le 28 novembre 2021 à 18h30 par A.C.

Arrivé pour remplacer un Ronald Koeman limogé à quelques mois de la fin de son contrat, Xavi est déterminer à redorer le blason du FC Barcelone.

Avec les retours de Joan Laporta et de Xavi, le FC Barcelone souhaite revenir aux sources, lorsque le club commençait à dominer l’Europe et révolutionner le football. Pour faire cela il faut toutefois se donner les moyens... et à Barcelone on semble en avoir très peu. Le club catalan traverse en effet la pire crise de son histoire, contraint cet été de laisser filer Lionel Messi au Paris Saint-Germain et poussant Antoine Griezmann vers l’Atlético de Madrid. Interrogé d’ailleurs sur le mercato hivernal qui arrive à grands pas, Mateu Alemany a semblé très pessimiste. « La réalité est qu'aujourd'hui, nous pouvons inscrire Xavi et son équipe d'entraîneurs et après il ne nous reste plus rien » a confié le directeur exécutif du FC Barcelone. « S'il y a plus de départs, nous aurons plus de marge vis-à-vis du fair-play financier. Nous travaillons sur différentes situations, mais à ce jour, il n'y a aucune possibilité ». Pourtant, en Espagne on annonce plusieurs noms pour venir garnir les rangs de l’équipe de Xavi, avec notamment Ferran Torres de Manchester City, ou encore Dani Olmo du RB Leipzig.

Au moins un renfort par ligne est nécessaire