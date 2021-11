Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette terrible annonce du Barça sur le recrutement de Xavi !

Publié le 18 novembre 2021 à 7h00 par A.D.

Avec l'arrivée de Xavi, le FC Barcelone aurait l'ambition de frapper fort lors du mercato hivernal. Toutefois, comme l'a reconnu Mateu Alemany, le club catalan n'aurait pour l'instant aucune ressource pour recruter en janvier.

Pour pallier le départ de Ronald Koeman, Joan Laporta a décidé de miser sur Xavi. Avec son nouvel entraineur, le président du FC Barcelone aurait l'intention de frapper un grand coup sur le marché en janvier. Mais comme l'a avoué Mateu Alemany lors de la conférence de presse de présentation de Dani Alves, le Barça n'aurait pas les moyens de recruter pour le moment.

«A ce jour, il n'y a aucune possibilité, il ne nous reste plus rien»